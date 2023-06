CM नवीन पटनायक ने Team India को सौंपी Intercontinental Cup ट्रॉफी, खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बरसात

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। CM Naveen Patnaik handed over Intercontinental Cup trophy भारतीय फुटबॉल टीम ने रविवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप में शानदार जीत हासिल की। मैच के लिए स्टेडियम लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। ऐसे में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टीम को प्रतिष्ठित इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की ट्रॉफी सौंपी और खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की।

कप्तान और छांगते के गोल ने जीत दिलाई-

ब्लू टाइगर्स ने लेबनान पर जीत हासिल की और कप्तान सुनील छेत्री और लल्लियनज़ुआला छांगते के दो गोल के चलते 2-0 से जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत में खेल और युवा सेवा मंत्री तुषारकांति बेहरा, एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे, एआईएफएफ के महासचिव शाजी प्रभाकरन और ओडिशा फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव आशीर्वाद बेहरा सहित कई मुख्य लोग शामलि थे।

Hon'ble Chief Minister Shri @Naveen_Odisha handed the coveted #HeroIntercontinentalCup trophy to the champions #India in front of a jubilant crowd.#OdishaForFootball pic.twitter.com/aY2xYu4lUb