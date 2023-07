Fact Check : कुल्लू नहीं, इंडोनेशिया में 2016 में आई आपदा का है ये वायरल वीडियो

वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल इमेज पर डालकर सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट ‘ऑफिशियल आई न्यूज’ (Official iNews ) के वेरिफाइड यूट्यूब चैनल पर मिली। 23 जून 2016 को अपलोड वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक सांगिहे दक्षिण सुलावेसी में अचानक आई बाढ़ का वीडियो।।

वीडियो साल 2016 में इंडोनेशिया के संगीहे में हुई घटना का है।

