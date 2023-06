Fact Check: बकरीद से पहले बिल गेट्स ने नहीं दिया यह बयान, फिर से वायरल की जा रही फर्जी पोस्ट

दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि बिल गेट्स ने ईद-उल-अज़हा या बकरीद से जुड़ा ऐसा कोई वायरल बयान नहीं दिया है। गेट्स फाउंडेशन ने भी इस बयान को फर्जी बताया है।वायरल दावे के मुताबिक बिल गेट्स ने ईद से जुड़ी वायरल की जा रही यह स्टेटमेंट अपने पेज पर शेयर की है।

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज़)। जून के आखिरी हफ्ते में बकरीद होनी है और इससे पहले एक बार फिर से बिल गेट्स के नाम से एक कथित बयान वायरल किया जा रहा है। वायरल पोस्ट में बिल गेट्स की तस्वीर बनी है और यूजर दावा कर रहे हैं कि गेट्स ने ईद-उल-अजहा के मौके पर मुसलमानों के जरिये दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग में रोज लाखों जानवर मारे जाते हैं उन पर कोई कुछ नहीं कहता, जबकि ईद पर दी जाने वाली कुर्बानी पर हर कोई सवाल उठाता है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि बिल गेट्स ने ईद-उल-अज़हा या बकरीद से जुड़ा ऐसा कोई वायरल बयान नहीं दिया है। यह फर्जी बयान बिल गेट्स के नाम से सालों से वायरल हो रहा है, गेट्स फाउंडेशन ने भी बयान को फर्जी बताया है। वायरल दावे के मुताबिक, बिल गेट्स ने ईद से जुड़ी वायरल की जा रही यह स्टेटमेंट अपने पेज पर शेयर की है। हमने बिल गेट्स के आधिकारिक फेसबुक पेज को स्कैन किया और ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट पर पहुंचे। हालांकि, वहां भी हमें ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली। पूरी पड़ताल यहां पढ़ें।

