Fact Check: बई के नालासोपारा रेलवे स्टेशन का यह वीडियो साल 2017 का है

कई राज्यों में बारिश से घरों को नुकसान पहुंचा है और कई जगह भारी बारिश के कारण जानमाल का नुकसान हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म पर कई फर्जी और भ्रामक खबरों को फैलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल वीडियो साल 2017 का है।

मुंबई के नालासोपारा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है।(फोटो सोर्स: जेएनएन)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। उत्तर भारतीय राज्यों में बारिश का कहर जारी है। कई राज्यों में बारिश से घरों को नुकसान पहुंचा है और कई जगह भारी बारिश के कारण जानमाल का नुकसान हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म पर कई फर्जी और भ्रामक खबरों को फैलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वीडियो का बारिश से कोई संबंध नहीं अब इसी से जोड़ते हुए मुंबई के नालासोपारा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। जिसमें रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। यूजर्स इस वीडियो को हाल का बताकर शेयर कर रहे हैं। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल वीडियो साल 2017 का है। वीडियो का हाल में हुई बारिश से कोई संबंध नहीं है। मुंबई के नालासोपारा रेलवे स्टेशन का है वीडियो विश्‍वास न्‍यूज ने वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए संबंधित कीवर्ड से गूगल पर सर्च किया। हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के वेरिफाइड यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिला। 21 सितंबर 2017 को अपलोड वीडियो में वायरल वीडियो को देखा जा सकता है। दी गई जानकारी के अनुसार, “यह वीडियो मुंबई के नालासोपारा रेलवे स्टेशन का है। बारिश के बाद पटरियों पर पानी जमा हो गया था। उसी दौरान इस वीडियो को शूट किया गया है। पूरी पड़ताल यहां पढ़ें। https://www.vishvasnews.com/viral/fact-check-this-video-of-nalasopara-railway-station-in-mumbai-is-from-the-year-2017/

Edited By: Piyush Kumar