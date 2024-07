Fact Check: पुरानी तस्वीर इजरायली ओलंपिक टीम का बताकर किया जा रहा वायरल, फैक्ट चैक में सामने आया पूरा सच

ऐसे आया सच सामने

इस पोस्ट की पड़ताल करने के लिए विश्वास न्यूज ने सबसे पहले इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। विश्वास न्यूज को यह तस्वीर इजराइल स्टेट के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर 19 नवंबर 2023 को अपलोड मिली।

इस फोटो के साथ में लिखा था, A beautiful tribute by Israel’s national artistic swimming team in tribute to the 240 hostages being held by Hamas terrorists in Gaza. We will not stop until each and every one of them are brought home. (गाजा में हमास आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए 240 बंधकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इजरायल की राष्ट्रीय कलात्मक तैराकी टीम की एक सुंदर श्रद्धांजलि। हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कि उनमें से हर एक को घर नहीं लाया जाता।)