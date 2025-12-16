Language
    शक्तिपुंज एक्सप्रेस के थमे पहिए, चोपन–गढ़वा रोड रेलखंड पर डाउन लाइन ठप

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    चोपन-गढ़वा रोड रेलखंड पर रेलवे ट्रैक्शन बिजली में तकनीकी गड़बड़ी आने से डाउन लाइन पर रेल परिचालन ठप हो गया। रमना और मेराल ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच बि ...और पढ़ें

    रमना रेलवे स्टेशन से लगभग तीन किलोमीटर आगे  शक्तिपुंज एक्सप्रेस। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, रमना (गढ़वा)। चोपन–गढ़वा रोड रेलखंड पर मंगलवार को रेलवे ट्रैक्शन बिजली (इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पावर) में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण डाउन लाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। रमना रेलवे स्टेशन और मेराल ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से कई ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गईं।

    जबलपुर–हावड़ा डाउन एक्सप्रेस (शक्तिपुंज एक्सप्रेस) सुबह करीब 10:30 बजे से रमना रेलवे स्टेशन से लगभग तीन किलोमीटर आगे कविसा के समीप खड़ी है।

    समाचार भेजे जाने तक दो घंटे से अधिक समय बीत चुका था, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं चोपन–गोमो पैसेंजर ट्रेन श्री बंशीधर नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर दी गई है।

    रमना रेलवे स्टेशन प्रबंधक के अनुसार ट्रैक्शन बिजली में आई गड़बड़ी को दूर करने के लिए रेणुकूट रेलवे स्टेशन से टावर वैगन ऑपरेटर और तकनीकी कर्मियों की टीम रवाना हो चुकी है। मरम्मत कार्य पूरा होते ही रेल परिचालन बहाल कर दिया जाएगा।फिलहाल डाउन लाइन पर आवागमन बंद है और रेलवे प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।