    ICAI CA September Result 2025: धामनोद के मुकुंद आगीवाल ने रचा इतिहास, सीए की फाइनल परीक्षा में देश में हासिल की पहली रैंक

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    आईसीएआई ने सीए फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के सनावद के मुकुंद आगीवाल ने सीए फाइनल परीक्षा में टॉप किया है। छात्र आईसीएआई की वेबसाइट icai.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। टॉपर्स की सूची और पास प्रतिशत भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    सीए परीक्षा में मुकुंद (इनसेट में) ने किया टॉप।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 3 नवंबर, सोमवार को सीए फाइनल, इंटर व फाउंडेशन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की गई है।

    इसमें मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद कस्बे के होनहार युवक मुकुंद आगीवाल ने सीए की फाइनल परीक्षा में 83.33 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए अपने जिले और प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। मुकुंद यह गौरव हासिल करने वाले धार जिले के पहले युवा बने हैं।

    मुकुंद ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत की। यहां पर यह बता दें कि मुकुंद बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने सीए प्रवेश परीक्षा में आल इंडिया लेवल पर 24वां स्थान प्राप्त किया था।

    यह है सफलता का मंत्र

    मुकुंद का कहना है कि “प्रतिभा केवल महानगरों में ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बों में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास और सही दिशा में परिश्रम करना आवश्यक है।”

    उन्होंने आगे कहा कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा हिंदी माध्यम में भी आयोजित होने लगी है, लेकिन अंग्रेज़ी और गणित जैसे विषयों पर मजबूत पकड़ होना बेहद जरूरी है। उनके अनुसार, “यदि भविष्य में अच्छी नौकरी और उच्च पैकेज पाना है, तो अंग्रेज़ी में दक्षता अनिवार्य है, क्योंकि अधिकतर संस्थानों में कार्य अंग्रेज़ी में ही होता है।”

    धामनोद में कार्य की योजना 

    मुकुंद ने बताया कि वे पढ़ाई के दौरान प्रत्येक विषय के हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने और याद करने का प्रयास करते थे। आगे चलकर वे पहले नौकरी करना चाहते हैं और फिर अपने ही शहर धामनोद में कुछ नया कार्य प्रारंभ करने की योजना भी रखते हैं।

    पिता दुकान संचालक हैं


    मुकुंद के पिता पवन आगीवाल धामनोद में स्टेशनरी की दुकान संचालित करते हैं, जबकि माता ज्योति आगीवाल गृहिणी हैं। मुकुंद ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी धामनोद से ही उत्तीर्ण की थी, जिनमें वे प्रथम श्रेणी से सफल रहे।

    ICAI की ओर से परिणाम ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट icai.org एवं icai.nic.in पर जारी हुआ है। अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।