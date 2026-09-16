OTT पर कब्जा जमाने आ गई 7 एपिसोड की नई सीरीज, अवैध घोटाले की कहानी वाली स्कैम थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए एक और नई वेब सीरीज आ गई है। लंबे समय से फैंस इस सीरीज की रिलीज का इंतजार कर रहे थे और अब ये उनका मनोरंजन करने के लिए दस्तक दे चुकी है।

7 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज एक स्कैम थ्रिलर है, जिसमें रेलवे टिकट के करोड़ों के घोटाले की कहानी को दर्शाया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी नई वेब सीरीज का जिक्र किया जा रहा है और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म ये देखने को मिलेगी।