Netflix पर सजेगा हंसी का त्योहार, इस दिन स्ट्रीम होगा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 5

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का पॉपुलर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो फैंस का फेवरेट माना जाता है। लंबे अरसे तक टीवी पर दर्शकों को हंसाने वाला कपिल शर्मा का ये शो पिछले दो सालों से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर सभी को एंटरनेट कर रहा है।

अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 5 को लेकर मेकर्स की तरफ से लेटेस्ट अपडेट साझा किया है, जिसके आधार पर नए सीजन की रिलीज डेट का एलान किया गया है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5 कब होगा शुरू बुधवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5 (The Great Indian Kapil Show Season 5) का नया प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसके आधार पर ये बताया गया है कि इस बार नेटफ्लिक्स पर सजेगा का हंसी का त्योहार।