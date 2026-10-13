Upcoming Releases: नवरात्र में लगेगा मनोरंजन का मेला, थिएटर्स में फिल्मों का 'प्रहार', OTT पर एंटरटेनमेंट की बाढ़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में माता के पांडालों के साथ-साथ थिएटर्स में भी रौनक रहने वाली है। क्योंकि इस हफ्ते में सिनेमाघरों में कई मोस्ट अवेटेड और चर्चित फिल्में दस्तक देने वाली हैं। यानी यह तो तय है कि इस वीकेंड बोरियत तो फील नहीं होगी। आइए जानते हैं थिएटर्स से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्या रिलीज होने वाला है।

थिएटर्स में रिलीज होने वाली फिल्में इस बार थिएटर्स में साल की मच अवेटेड फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। नवरात्र के हफ्ते में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट- प्रहार (Prahaar) राजकुमार राव (Rajkuammar Rao) की मच अवेटेड फिल्म इस हफ्ते थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। यह फिल्म एक बायोग्राफिकल कोर्टरूम ड्रामा है। जिसमें मशहूर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के जीवन और उनके कानूनी संघर्षों की कहानी को दिखाया जाएगा। प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम 16 अक्तूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

नई नवेली (Nayyi Navelli) यामी गौतम (Yami Gautam) स्टारर हॉरर-कॉमेडी इस हफ्ते थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद किया है और यह फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यामी इसमें नई नवेली दुल्हन का किरदार निभा रही है जिस पर उनके परिवार के लोग धीरे-धीरे शक करते हैं कि कहीं वह कोई डायन तो नहीं है।

जेलर 2 (Jailer 2) रजनीकांत (Rajnikanth), विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर 'जेलर 2' , 2023 में रिलीज हुई जेलर का सीक्वल है। यह एक्शन-कॉमेडी फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को नेल्सन दिलीपकुमार ने निर्देशित किया और लिखा है वहीं अनिरुद्ध रविचंद्र ने इसका म्यूजिक दिया है।

ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज इस बार थिएटर्स के साथ-साथ ओटीटी (OTT) पर भी मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस बार फिल्मों और सीरीज के अलावा रियलिटी शोज और टॉक शो भी दस्तक देंगे। यहां देखें नेटफ्लिक्स (Netflix), जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar), प्राइम वीडियो (Prime Video) की स्ट्रीमिंग लिस्ट-