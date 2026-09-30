एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 26/11 के मुंबई (Mumbai 26/11 Attack) आतंकी हमलों पर आधारित कई फिल्में और ओटीटी (OTT) सीरीज आपने देखी होंगी। अब इसी हमले पर बनी एक और फिल्म बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है।

हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव (Rajkummar Rao) की फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' (Prahaar) की। इस मूवी में उनके अपोजिट वामिका गब्बी (Wamika Gabbi) नजर आएंगी।

साल 2008 में हुआ था हमला

फिल्म का ट्रेलर 29 सितंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर लॉन्च किया गया। इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ फिल्म की कास्ट और क्रू भी वहां मौजूद थे। बता दें कि सीएसएमटी (CSMT) उन जगहों में से एक थी जहां 2008 में हमला हुआ था।

ट्रेलर की बात करें तो फिल्म की कहानी 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों से जुड़ी हुई है। यह मुख्य रूप से आतंकी अजमल कसाब (Ajmal Kasab) के मुकदमे पर केंद्रित है,जिसे हमलों के दौरान पकड़ा गया था। ट्रेलर में ऐसे कई दृश्य हैं जो निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आपको मुंबई में हुई सबसे भयानक घटनाओं में से एक की याद दिला देंगे।

किसका किरदार निभा रहे राजकुमार राव? राजकुमार राव ने फिल्म में उज्ज्वल निकम का रोल निभाया है और इसमें वो बेहद शानदार लगे। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे असल जिंदगी के किरदारों को निभाने के लिए एकदम सही एक्टर हैं। फिल्म में वामिका गब्बी, निकम की पत्नी के रोल में नजर आएंगी।