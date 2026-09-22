पर्दे पर 'विषकन्या' बनेंगी लापता लेडीज एक्ट्रेस, राजकुमार राव की फैंटेसी हॉरर मूवी में हुई एंट्री?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किरण राव के निर्देशन में बनने वाली फिल्म लापता लेडीज में जया का किरदार निभाकर रातोंरात शोहरत हासिल करने वालीं अभिनेत्री प्रतिभा रांटा (Pratiba Ranta) को भला कौन नहीं जानता।

मौजूदा समय में प्रतिभा का नाम उनकी एक अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में में बना हुआ है, जिसमें वह अभिनेता राजकुमार राव के साथ नजर आएंगी। आइए जानते हैं कि वह कौन सी फिल्म है और इसका जॉनर क्या होने वाला है।

प्रतिभा रांटा की अपकमिंग फिल्म विषकन्या हिंदी सिनेमा में इन दिनों लोककथाओं के प्रति फिल्मकारों की काफी दिलचस्पी दिख रही है। इस जॉनर में एक तरफ जहां सिद्दार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म द वन : फोर्स ऑफ द फारेस्ट कतार में है। इसी कड़ी में कार्तिक आर्यन अभिनीत नागजिला, श्रद्धा कपूर अभिनीत नागिन, एकता कपूर के प्रोडक्शन में भी बन रही नागिन फिल्में भी शामिल हैं।