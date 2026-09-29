13 साल बाद OTT पर आई राजकुमार राव की पुरानी फिल्म, कोर्ट-रूम ड्रामा ने जीते थे दो नेशनल अवॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) को हिंदी सिनेमा का वर्सेटाइल एक्टर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी फिल्म थी, जिसने बतौर अभिनेता राजकुमार को बॉलीवुड में असली पहचान दिलाई।

अपनी उस फिल्म के लिए राजकुमार राव ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। अब उनकी वह फिल्म 13 साल के लंबे इंतजार के बाद ओटीटी पर ऑनलाइन स्ट्रीम की गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में बात की जा रही है।

13 साल बाद ओटीटी पर आई राजकुमार राव की फिल्म बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की जिस मूवी के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, वह एक कोर्ट-रूम ड्रामा फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर तो खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन अपनी शानदार कहानी के चलते इसे एक मजबूत कंटेंट वाली फिल्म माना गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात फिल्म शाहिद (Shahid OTT Release) की जा रही है, जिसे 2012 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म शाहिद आखिरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो स्ट्रीम कर दी गई। हमारी फिल्म को स्ट्रीमिंग के लिए जगह मिलने में 13 साल लग गए। अगर आपने इसे नहीं देखा है, तो जरूर देखें। अगर देख चुके हैं, तो दोबारा देखें। एक शानदार टीम की बनाई यह फिल्म हमें उस तरह के साहसी सिनेमा की याद दिलाती है, जिसे हम कभी बनाया और सराहा करते थे।