ओटीटी पर दिखेगी 'छठी मैया' की महागाथा, सिद्धार्थ मल्होत्रा की The Vvaan कब और कहां होगी स्ट्रीम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में सिनेमा जगत में लोककथाओं से प्रेरित फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इसी आधार पर बीते 25 सितंबर को सिनेमाघरों में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म द वन को रिलीज किया गया था।

बिहार की लोककथा और छठी मैया से प्रेरित द वन अब ओटीटी (The Vvaan OTT Release) पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऑनलाइन ये फिल्म कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी।

ओटीटी पर कब आएगी द वन लोककथा से प्रेरित होने के बावजूद निर्माता एकता कपूर की द वन को फैंस की तरफ से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था। जिसकी वजह से ये एवरेज फिल्म बनकर रह गई। इस बीच अब द वन की ओटीटी रिलीज की चर्चा तेज हो गई है। ओटीटी नाइट्स इंस्टाग्राम पेज की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर 20 नवंबर को सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ये फिल्म ओटीटी पर एंट्री मारेगी।

ऐसे में अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की द वन 20 नवंबर को ओटीटी पर आती है तो वह आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो बस कुछ दिनों के इंतजार के बाद आप ऑनलाइन इसका आनंद ले पाएंगे।