एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फुलेरा में विकास का नया दौर शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि नए प्रधान के साथ कुछ बेहद खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। प्राइम वीडियो की ओर से जारी किए गए एक मजेदार नए वीडियो में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन फुलेरा के एक आम निवासी के अंदाज में नजर आ रहे हैं।

गांव के रंग में रंगे दिखे केविन कुर्ता-पायजामा पहने, सिर पर गमछा बांधे, दातून करते हुए, भुटकुन की चाय की चुस्कियां लेते हुए और फुलेरा की मशहूर पानी की टंकी को निहारते हुए केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) पूरी तरह गांव के रंग में रंगे दिखाई देते हैं।

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