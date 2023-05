नई दिल्ली, जेएनएन। फैंस मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन के तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर उससे पहले मनोज की फिल्म सिर्फ एक बंदा रिलीज के लिए तैयार है, जिसकी ट्रेलर सोमवार को जारी कर दिया गया।

ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर आ रही फिल्म में मनोज एक वकील के किरदार में हैं और इसकी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। ट्रेलर काफी हार्ड हिटिंग है और मनोज लॉयर के किरदार में जबरदस्त जिरह करते नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक बंदा काफी है की कहानी सच्ची घटना से प्रेरित बतायी जाती है।

मनोज बाजपेयी ने ट्रेलर शेयर किया है, जिसके साथ लिखा है- एक साधारण इंसान। एक गॉडमैन और एक असाधारण केस। जिस ट्रायल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, उसका गवाह बनिए। फिल्म 23 मई को जी5 पर स्ट्रीम की जा रही है।

One ordinary Man

One God man

And one extraordinary case.

Witness the trial that captured the nation's attention, in #BandaaOnZEE5.

Premieres 23rd May.#Bandaa #SirfEkBandaaKaafiHai@ZEE5India @apoorvkarki88 @vinodbhanu @Suparn @BSL_Films @ZeeStudios_ #KamleshBhanushali… pic.twitter.com/eQ0QEWS2vM— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) May 8, 2023