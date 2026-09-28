Reporting Live OTT Release: खनन माफियाओं का पर्दाफाश करेंगी परिणीति चोपड़ा, कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?
अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की अपकमिंग ओटीटी फिल्म रिपोर्टिंग लाइव की रिलीज डेट सामने आ गई है।
HighLights
रिपोर्टिंग लाइव की रिलीज डेट का एलान
ओटीटी पर आएगी परिणीति चोपड़ा की फिल्म
फिल्म में दिखाई जाएगी खनन माफियाओं की कहानी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) बेशक बड़े पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ओटीटी पर वह उनकी फिल्में और वेब सीरीज लगातार आ रही हैं। शक वेब सीरीज के बाद अब परिणीति की एक और नई ओटीटी फिल्म रिपोर्टिंग लाइव (Reporting Live) का मेकर्स की तरफ से एलान कर दिया गया।
फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ-साथ इसकी ओटीटी रिलीज की जानकारी भी दी गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि परिणीति की रिपोर्टिंग लाइव को ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा।
परिणीति की ओटीटी फिल्म रिपोर्टिंग लाइव
लंबे समय से परिणीति चोपड़ा स्टारर एक ओटीटी फिल्म की चर्चा चल रही थी। जिसका पुष्टिकरण अब रिपोर्टिंग लाइव फिल्म के तौर पर हो गया है। सोमवार को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की तरफ से रिपोर्टिंग लाइव की ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्स हैंडल पर की गई है और साथ ही इसकी रिलीज डेट भी कन्फर्म की गई है।
Is the risk bigger than the story? Sandhya & Vinod will find out 🗞️🔥 pic.twitter.com/uFTkT4JmCo— Netflix India (@NetflixIndia) September 28, 2026
जिसके आधार पर 9 अक्टूबर 2026 को परिणीति चोपड़ा स्टारर रिपोर्टिंग लाइव को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। इस ओटीटी मूवी में परिणीति संध्या नाम की एक महिला रिपोर्टर की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी, जो अपने कैमरा मैन के साथ मिलकर अवैध तरीके से रेत माफियाओं के गलत कारोबार और अपराधों का पर्दाफाश करती हुईं नजर आएंगी।
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फिल्म रिपोर्टिंग लाइव का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आने के बाद इसको लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है और वे इस आगामी इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगें हैं।
बात की जाए रिपोर्टिंग लाइव के मेकर्स के बारे में तो इस ओटीटी मूवी का निर्माण पार्थ किरण ठाकुर और जोशुआ शिरसाथ ने किया है, जबकि डायरेक्शन और लेखन की जिम्मेदारी निर्देशक ध्रुव त्रिपाठी और राइटर मिहिर जाधव ने निभाई है।
रिपोर्टिंग लाइव की कास्ट
ओटीटी मूवी रिपोर्टिंग लाइव की कास्ट के बारे में बात की जाए तो इमसें परिणीति चोपड़ा के अलावा सिनेमा जगत के कई मशहूर कलाकार अहम किरदारों में नजर आएंगे। जिनमें- देवेन भोजानी, अमोल पालेकर, आदिल हुसैन और शेखर सुमन के नाम शामिल हैं, जो अपने-अपने समय के दमदार अभिनेता रहे हैं।
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