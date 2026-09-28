Reporting Live OTT Release: खनन माफियाओं का पर्दाफाश करेंगी परिणीति चोपड़ा, कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) बेशक बड़े पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ओटीटी पर वह उनकी फिल्में और वेब सीरीज लगातार आ रही हैं। शक वेब सीरीज के बाद अब परिणीति की एक और नई ओटीटी फिल्म रिपोर्टिंग लाइव (Reporting Live) का मेकर्स की तरफ से एलान कर दिया गया।

फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ-साथ इसकी ओटीटी रिलीज की जानकारी भी दी गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि परिणीति की रिपोर्टिंग लाइव को ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा। परिणीति की ओटीटी फिल्म रिपोर्टिंग लाइव लंबे समय से परिणीति चोपड़ा स्टारर एक ओटीटी फिल्म की चर्चा चल रही थी। जिसका पुष्टिकरण अब रिपोर्टिंग लाइव फिल्म के तौर पर हो गया है। सोमवार को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की तरफ से रिपोर्टिंग लाइव की ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्स हैंडल पर की गई है और साथ ही इसकी रिलीज डेट भी कन्फर्म की गई है।