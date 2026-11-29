एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' (Ramayana) की OTT रिलीज को लेकर चल रही चर्चाओं पर बात की है। इस फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

जब नमित से सवाल किया गया कि रामायण ओटीटी पर कब आ रही है। इस पर उन्होंने साफ किया कि मेकर्स की फिलहाल इस फिल्म को किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की कोई योजना नहीं है।

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुई डील?

इससे पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि जियोहॉटस्टार ने 450 करोड़ रुपये की डील में इसके डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इन दावों को खारिज कर दिया है।

हाल ही में डीडी न्यूज से बातचीत में मल्होत्रा ने खुलासा किया कि फिल्म अभी तक किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को नहीं बेची गई है और इसके डिजिटल रिलीज की तत्काल कोई योजना नहीं है। उन्होंने दर्शकों से बड़े पर्दे पर फिल्म का अनुभव करने का भी आग्रह किया।