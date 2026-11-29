एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी की 'रामायण' (Ramayana) 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस पौराणिक महाकाव्य का पहला हफ्ता बहुत शानदार रहा, हालांकि दूसरे हफ्ते इसमें थोड़ी गिरावट आई।

फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), यश (Yash) और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रामायण को रिलीज हुए तीन हफ्ते पूरे हो चुके हैं। रामायण अभी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है। शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।

रामायण ने कितना किया कलेक्शन? 'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले, दशहरा के मौके पर शुरू हो गई थी। रिलीज के समय तक, फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये के टिकट बेच चुकी थी। रिलीज के पहले दिन भारत में फिल्म ने 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की, जो बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग रही।

शुक्रवार को कमाई में थोड़ी गिरावट आई और फिल्म ने 48.05 करोड़ रुपये कमाए। शनिवार को फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ी और 69.80 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद, सोमवार को फिल्म ने 107 करोड़ रुपये नेट और मंगलवार को 94 करोड़ रुपये नेट की कमाई की। ये दोनों ही आंकड़े भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं।