24वें दिन Ramayana पर हुई कुबेर कृपा, शनिवार को रणबीर कपूर की फिल्म ने दुनियाभर में लहराया परचम
नितेश तिवारी की 'रामायण' ने 24 दिनों में कमाल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
HighLights
'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास
1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली चौथी फिल्म
2000 करोड़ का आंकड़ा जल्द करेगी पार
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी की 'रामायण' (Ramayana) 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस पौराणिक महाकाव्य का पहला हफ्ता बहुत शानदार रहा, हालांकि दूसरे हफ्ते इसमें थोड़ी गिरावट आई।
फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), यश (Yash) और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रामायण को रिलीज हुए तीन हफ्ते पूरे हो चुके हैं। रामायण अभी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है। शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।
रामायण ने कितना किया कलेक्शन?
'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले, दशहरा के मौके पर शुरू हो गई थी। रिलीज के समय तक, फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये के टिकट बेच चुकी थी। रिलीज के पहले दिन भारत में फिल्म ने 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की, जो बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग रही।
शुक्रवार को कमाई में थोड़ी गिरावट आई और फिल्म ने 48.05 करोड़ रुपये कमाए। शनिवार को फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ी और 69.80 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद, सोमवार को फिल्म ने 107 करोड़ रुपये नेट और मंगलवार को 94 करोड़ रुपये नेट की कमाई की। ये दोनों ही आंकड़े भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं।
24वें दिन 14.65 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1015.87 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 1213.34 करोड़ रुपये पहुंच गया।
जादुई आंकड़ा छूने के बेहद करीब फिल्म
वहीं दुनियाभर में भी कमाई के मामले में रामायण ने अपना परचम लहराया है। ओवरसीज 602.00 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ रामायण ने वर्ल्डवाइड 1814.55 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन', 'पुष्पा 2: द रूल' और 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के बाद, 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है।
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