Netflix पर आते ही क्राइम थ्रिलर ने जमाया कब्जा, टॉप 10 में ट्रेंड कर रही 1 घंटे 56 मिनट की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्राइम थ्रिलर फिल्मों का एक अलग ही क्रेज है और अगर इन्वेस्टिगेटिव जॉनर हो तो यह कहानी से बांधे रखने का काम करती है। एक ऐसी ही फिल्म ने ओटीटी पर इस हफ्ते दस्तक दी है और आते ही इसने टॉप 10 में जगह बना ली है।

टॉप 10 में ट्रेंड कर रही फिल्म ओटीटी पर आते ही इस क्राइम थ्रिलर ने टॉप 10 की ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना ली है। 9अक्टूबर को रिलीज हुई यह फिल्म इस वक्त नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म का नाम है रिपोर्टिंग लाइव (Reporting Live) जिसमें परिणीति चोपड़ा ने लीड रोल प्ले किया है।

महाराष्ट्र में एक पुल गिरने की घटना, जिसमें स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी, की जांच के दौरान उन्हें ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि अवैध रेत खनन ने पुल की नींव को कमजोर कर दिया था। इसके बाद संध्या अपने कैमरामेन के साथ इस अपराध की गहरी जांच में जुट जाती है।