'कुत्तों' की कहानी ने OTT पर जमाई हुकूमत, 2 घंटे 26 मिनट की फिल्म ने जीता जनता का दिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते अगस्त के महीने में सिनेमाघरों में एक फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसमें कुत्तों की भावुक करने वाली कहानी को दिखाया गया था। थिएटर्स में इस मूवी को अधिक दर्शक नहीं मिले थे, लेकिन ओटीटी पर आते ही अब ये फिल्म जनता की फेवरेट बन गई है।

जिसके चलते 2 घंटे 26 मिनट की ये मूवी फिलहाल ओटीटी पर टॉप ट्रेंडिंग में छाई हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी हिंदी फिल्म के बारे में बात की जा रही है। ओटीटी पर इस फिल्म की चमकी किस्मत अक्सर देखा जाता है कि जो फिल्म कमर्शियल तौर पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती हैं, वह ओटीटी पर अच्छा रिस्पॉन्स हासिल करने में सफल रहते हैं। ऐसा ही कुछ फिलहाल निर्देशक अमित राय की फिल्म ओह माय डॉग (Ohh My Dog) के साथ देखने को मिल रहा है। जी हां बीते 1 अक्टूबर को ओह माय डॉग को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है।

बात की जाए ओह माय डॉग की कहानी के बारे में ये फिल्म एक छोटे लड़के और उसके पालतू कुत्ते के बीच के गहरे भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। उस लड़के का वह वफादार कुत्ता एक दिन अचानक से गायब हो जाता है और वह लड़का उसकी तलाश में निकल पड़ता है। इस दौरान समाज की कई अन्य सच्चाइयों और संवेदनाओं का भी पता चलता है, जो इसे एक रोचक फिल्म बनाता है।