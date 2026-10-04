3 महीने से Netflix पर धाक जमाकर बैठी रोमांटिक सीरीज, IMDb पर मिली है धांसू रेटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई सीरीज या फिल्म रिलीज होती है लेकिन लंबे वक्त तक इनमें से कम ही ट्रेंडिंग लिस्ट में टिक पाती है। लेकिन तीन महीने पहले एक सीरीज रिलीज हुई थी जो अब भी टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

लेकिन सुधा अपनी आजादी से समझौता करने या शादी करने से साफ इनकार कर देती है, इसलिए वे आखिरकार अलग हो जाते हैं। कॉर्पोरेट की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर, चंदर मसूरी की पहाड़ियों में चला जाता है। वहां, वह अपनी बिजनेस पार्टनर और प्रीति के साथ एक कैफे खोलता है और दोनों के बीच प्यार भी हो जाता है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुधा चंदर से मिलने वहां पहुंच जाती है।

इन कलाकारों से सजी है सीरीज सीरीज का नाम है 'मुसाफिर कैफे' (Musafir Cafe) जिसमें विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) ने चंदर की भूमिका निभाई है। वहीं सुधा के किरदार में वेदिका पिंटो और प्रीति के किरदार में महिमा मकवाना नजर आ रही हैं।