कॉमेडी ड्रामा ने OTT पर आते ही डाल लिया डेरा, ट्रे़ंडिंग में नंबर-1 निकली नई वेब सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर महीने की शुरुआती दिन पर ओटीटी पर एक मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। कॉमेडी ड्रामा जॉनर वाली ये नई सीरीज ओटीटी पर आते ही जनता की फेवरेट बन गई है और इसे खूब देखा जा रहा है।

आलम ये है कि 8 एपिसोड वाली मनोरंजन से भरपूर ये वेब सीरीज फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर-1 बन गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस लेख में यहां कौन सी सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

ओटीटी पर आते ही नंबर-1 बनी ये सीरीज जिस लेटेस्ट वेब सीरीज के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसका पहला सीजन पिछले साल ओटीटी पर स्ट्रीम किया गया है और अपनी कॉमेडी से भरपूर कहानी के दम पर वह सीजन हिट रहा था। ऐसे में पहले सीजन की अपार सफलता के बाद अब मेकर्स इसका दूसरा सीजन लेकर आए हैं, जिसका नाम है- दुपहिया 2 (Dupahiya 2)।

8 एपिसोड वाली दुपहिया सीजन 2 फिलहाल अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 के पायदान पर कब्जा जमाए हुए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये सीरीज फैंस को काफी पसंद आ रही है और ओटीटी पर धड़ल्ले से देखी जा रही है।