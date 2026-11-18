एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सुबह-सुबह दीया मिर्जा ने जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना उनका सबसे बुरा सपना बताया तो हर कोई हैरान था। उन्होंने नवाजुद्दीन के एटीट्यूड को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था, जिस पर अभिनेता ने बड़ी बद्तमीजी के साथ जवाब दिया था।

सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बीच हुआ क्या है। अब इन सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं, क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्जा की ये लड़ाई ऑफ स्क्रीन नहीं, बल्कि ऑन स्क्रीन है, जिसकी एक झलक उनकी नई सीरीज डॉ.हसन के टीजर में देखने को मिली।

अपकमिंग सीरीज डॉ.हसन का टीजर रिलीज जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) ने नवाजुद्दीन और दीया मिर्जा स्टारर ब्रांड न्यू सीरीज का धमाकेदार टीजर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिसकी शुरुआत सनकी डॉ.हसन से होती है, जो बोलते हैं 'कभी-कभी लोगों का लगता है कि डॉक्‍टर भगवान का रूप होते हैं... लगता है वो लोग मुझसे नहीं मिले।' फिर उनकी एक झलक दिखती है, जहां वो डंडे के सहारे लाइन तोड़ आगे बढ़ते हैं और तभी आवाज आती है कि भाई लाइन नहीं दिख रही है क्या?

सामने से डॉ.हसन जवाब देता है कि- अपाहिज नहीं दिख रहा है क्या। इस तरह से टीजर में होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार का परिचय, जिसे एक अनफिल्टर इंसान के रूप में दिखाया गया है। वो एक ऐसा डॉ. है जिसके मनमौजी एटीट्यूड से अस्पताल का हर एक स्टाफ परेशान है। इस टीजर को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "मिलिए मेडिकल की दुनिया के सबसे नो-फिल्टर कैरेक्टर से- डॉ.हसन शानदार है, लेकिन निर्दयी है।" यह अमेरिकन ड्रामा सीरीज हाउस का हिंदी एडेप्टेशन है।

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar (@jiohotstar) दिसंबर की इस तारीख को OTT पर होगी रिलीज नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्जा स्टारर सीरीज डॉ.हसन 11 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। इस सीरीज को रोहन सिप्पी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसकी निर्माता बानीजय एशिया हैं। डॉ.हसन के बारे में बात करते हुए

बानीजय एशिया ने कहा, “'हाउस' को दुनियाभर के दर्शकों ने सालों तक पसंद किया है, इसलिए इसे भारतीय दर्शकों के लिए बनाते समय हमने हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा है।"