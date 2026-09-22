Netflix पर 'अरेंज मैरिज' ड्रामा ने जीता जनता का दिल, ट्रेंडिंग में टॉपर निकली नई साउथ फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ओटीटी की दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं, जहां हर वीक सिनेप्रेमियों को एक न एक लेटेस्ट फिल्म और वेब सीरीज देखने को मिलती है। हाल ही में नेटफ्लिक्स (Netflx पर एक अरेंज मैरिज ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया है, जो साउथ सिनेमा से नाता रखती है।

थिएटर्स के बाद ओटीटी पर भी आते ही इस फिल्म ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है और 143 मिनट की ये मूवी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग में टॉपर बनी हुई है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी फिल्म है-

नेटफ्लिक्स पर छाई ये फिल्म अक्सर देखा जाता है कि सिनेमाघरों में धूम मचाने वाली साउथ फिल्में रिलीज के एक महीने से पहले ओटीटी पर आ जाती हैं। इसी आधार पर बीते शुक्रवार यानी 18 सितंबर को तमिल सिनेमा की नई पेशकश फिल्म मोधा रात्रि (Modha Rathiri) को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है।

गौर किया जाए मोधा रात्रि की कहानी के बारे में तो ये अरेंज मैरिज ड्रामा मूवी है, जिसमें मारुथानायगम (ऋषिकांत) और मुथुसेल्वी (अनिश्मा अनिल कुमार) बगैर इच्छा के एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी की पहली रात वाले दिन मुथुसेल्वी अपने पहले प्रेमी के पास जाना चाहती है और घर भागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह मारुथानायगम के सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है और परिवार में इस मामले को दबाने के लिए वह एक अनोखा प्लान बनाता है। बाकी की कहानी जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर मोधा रात्रि मूवी को वॉच करना होगा।