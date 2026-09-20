Netflix के 'सिंहासन' पर बैठी नई फैमिली ड्रामा फिल्म, ओटीटी पर आते ही नंबर-1 की कुर्सी पर जमाया कब्जा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर वीकेंड ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक फिल्म और वेब सीरीज को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता है। बीते शुक्रवार को भी नेटफ्लिक्स (Netflix) पर एक ऐसी फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसने सिनेमाघरों में अपनी शानदार कहानी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था और बॉक्स ऑफिस पर भी छाप छोड़ी थी।

अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आते ही ऑडियंस की फेवरेट बन गई है और फिलहाल ट्रेंडिंग के मामले में नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी फैमिली ड्रामा फिल्म है। नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 बनी ये फिल्म जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह असल में तेलुगु सिनेमा से नाता रखती है। फिल्म का जॉनर एक्शन और फैमिली इमोशन ड्रामा है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इस मूवी में साउथ सुपरस्टार रवि तेजा ने अहम भूमिका को अदा किया है। अब तो आप समझ की गए होंगे कि यहां बात फिल्म नेटफ्लिक्स इरुमुडी (Irumudi) फिल्म के बारे में की जा रही है।

अपनी शानदार कहानी के दम पर इरुमुडी ने ओटीटी पर भी जनता का दिल जीत लिया है। यही कारण है कि फिलहाल इरुमुडी नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि रवि तेजा की इरुमुडी सच में सभी को पसंद आ रही है।