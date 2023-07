Kohrra Trailer Release: एनआरआई की मौत की गुत्थी सुलझाएंगे बरुण सोबती, 'कोहरा' का ट्रेलर रिलीज

नई दिल्ली, जेएनएन। Kohrra Trailer Release: एक के बाद एक टीवी स्टार्स बड़े पर्दे या फिर ओटीटी की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब एक्टर बरुण सोबती (Barun Sobti) भी अपना ओटीटी डेब्यू कर चुके हैं। बरुण हाल ही में सीरीज 'असुर' में नजर आए थे। वहीं अब वेब सीरीज 'कोहरा' (Kohrra) में नजर आने वाले हैं, जिसका ट्रेलर आज यानी 6 जुलाई को रिलीज हो चुका है।

1 मिनट 51 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत एनआरआई की हत्या से शुरू होता है। पुलिस वाले एनआरआई की मौत की गुत्थी सुलझाते नजर आ रही हैं। ‘कोहरा’ एक एनआरआई की मौत के खोज पर आधारित है। इस वेब सीरीज में सुविंदर विक्की, बरुण सोबती, वरुण बडोला और हरलीन सेठी सहित अन्य कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। सुविंदर विक्की और बरुण सोबती की इस सीरीज में दो पुलिसकर्मी हत्यारे को पकड़ने के लिए अपनी तलाश शुरू करते हैं और अपने प्यार और रिश्तों को भी आगे बढ़ाते हैं। रणदीप झा द्वारा निर्देशित ‘कोहरा’ एक एनआरआई की मौत की जांच पर आधारित है।

Kya sach hai aur kya jhooth? Find out who’s hiding behind this fog of lies, deceit and murder. #Kohrra, premieres 15th July only on Netflix! pic.twitter.com/AFwE08vWf7