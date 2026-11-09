6 एपिसोड की सुपरनैचुरल थ्रिलर ने OTT पर जमाई धाक, डरावनी लोककथा पर बनी है रहस्यमयी सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक ऐसी वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी डरावनी लोककथा पर आधारित है, जिसे देखकर यकीनन आपकी भी रूह कांप जाएगी। नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आते ही ये सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मस्ट वॉच बन गई है।

6 एपिसोड वाली ये नई सीरीज फिलहाल नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है और इसने अपनी कहानी से हर किसी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

नेटफ्लिक्स पर आई सुपरनैचुरल थ्रिलर मौजूदा समय में देखा गया है कि सिनेमा जगत लोककथाओं और माइथोलॉजिकल जॉनर वाली फिल्में और सीरीज धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं। इसी का एक नया उदाहरण वेब सीरीज कौरीबुरी (Kauriburi) है, जिसे नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। मूलरूप से कौरीबुरी बंगला भाषा की सीरीज है, जो एक बेहद खौफनाक लोककथा पर आधारित है। इसे अब नेटफ्लिक्स पर तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है।

इसमें तांत्रिक विद्या का तोड़ निकालने का हल भी मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस किताब की खोज कैसी की जाए और उस फूल को हासिल करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको नेटफ्लिक्स पर कौरीबुरी को देखना पड़ेगा।