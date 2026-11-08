Netflix पर 'दीवाली धमाका' फिल्म ने जमाया कब्जा, ट्रेंडिंग में टॉपर निकली नई फैमिली-ड्रामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के खास मौके पर यहां एक तरफ सिनेमाघरों में अभिनेता रणबीर कपूर की लेटेस्ट फिल्म रामायणम् दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर भी एक लेटेस्ट फिल्म को खूब देखा जा रहा है और दीवाली के दिन ये फिल्म ट्रेंडिंग में बनी हुई है।

फैमिली ड्रामा जॉनर वाली ये मूवी फिलहाल फैंस का भरपूर मनोरंजन कर रही है और ओटीटी पर अपनी धाक जमाए हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में बात की जा रही है।

नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच बनी फैमिली ड्रामा जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे नेटफ्लिक्स पर बीते 5 नवंबर को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। ओटीटी फिल्म के तौर पर इस मूवी ने फिलहाल सभी का दिल जीत लिया है और फैंस की फेवरेट बन गई है। इस मूवी का नाम दिलवाली दीवाली (Dilwali Diwali) है, जो मौजूदा समय में नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 के पायदन पर ट्रेंड कर रही।

गौर किया जाए दिलवाली दीवाली की कहानी के बारे में तो ये फिल्म एक ऐसे एक बेटे द्वारा अपने माता-पिता को लग्जरी सोसाइटी में एक आलीशान फ्लैट के तोहफे के बारे में। लेकिन उस लड़के के पेरेंट्स को उस फ्लैट से ज्यादा अपना पुराना घर, मोहल्ला और पड़ोसियों की याद आती है, क्योंकि उनका सारा जीवन उस इलाके में ही गुजारा है।