एक लीड एक्टर, 9 किरदार...5 साल बाद आ रहा पॉपुलर सीरीज का दूसरा सीजन, Dhindora 2 की रिलीज डेट हुई अनाउंस
एक्टर भुवन बाम की पॉपुलर कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'ढिंढोरा' के दूसरे सीजन की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। मूवी नेटफ्लिक्स पर आएगी।
HighLights
भुवन बाम की 'ढिंढोरा 2' की रिलीज डेट अनाउंस
कॉमेडी-ड्रामा में टीटू मामा के परिवार की दिखेगी कहानी
सीजन 1 की सफलता के बाद 5 साल बाद वापसी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर और कॉमेडियन भुवन बाम (Bhuvan Bam) की मच अवेटेड 'ढिंढोरा' (Dhindora Season 2) का दूसरा सीजन आने वाला है। यह एक भरपूर बॉलीवुड-शैली की कॉमेडी-ड्रामा होगी, जिसमें खूब हंसाने वाले पल, अजीबोगरीब स्थितियां और लगातार मनोरंजन देखने को मिलेगा।
रोहित राज और भुवन बाम द्वारा निर्मित, इस सीरज का दूसरा सीजन इस महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा।
पहले सीजन में क्या दिखाया गया?
कहानी 11 करोड़ रुपये के नुकसान से निपटने और परिवार के रिश्तों के नाजुक मोड़ पर है जिसमें टीटू मामा पूरी तरह से उलझे हुए हैं। सीजन 1 भारत में क्रिएटर्स द्वारा की जाने वाली कहानी-बयानी के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ, जिसमें भुवन ने एक ही आपस में जुड़े ब्रह्मांड के भीतर कई किरदारों को जीवंत कर दिया।
इस बार, ससुराल वालों के साथ सुलह करने की उनकी कोशिश एक नए तूफान को जन्म देती है। और जब टिटू मामा इसमें शामिल हों, तो परिवार का कोई मामूली सा मामला भी एक बड़ा तमाशा बन सकता है।
मजेदार होने वाला है ढिंढोरा का दूसरा सीजन
एक प्रेस रिलीज के अनुसार, मेकर्स ने बताया कि ससुराल की नोक-झोंक, दर्शकों के पसंदीदा किरदारों की वापसी और 'बीबी की वाइन्स' (BB Ki Vines) के खास अंदाज वाले ह्यूमर से भरा यह नया सीजन एक मजेदार सफर होने वाला है, जिसमें टिटू मामा खुद ही अपने ही 'ढिंढोरे' (dhindora) के लपेटे में आ सकते हैं।
5 साल बाद 'ढिंढोरा 2' की वापसी की खबर ने फैंस के अंदर के एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। 'ढिंढोरा सीजन 2' 20 नवंबर को, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है।
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