एक लीड एक्टर, 9 किरदार...5 साल बाद आ रहा पॉपुलर सीरीज का दूसरा सीजन, Dhindora 2 की रिलीज डेट हुई अनाउंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर और कॉमेडियन भुवन बाम (Bhuvan Bam) की मच अवेटेड 'ढिंढोरा' (Dhindora Season 2) का दूसरा सीजन आने वाला है। यह एक भरपूर बॉलीवुड-शैली की कॉमेडी-ड्रामा होगी, जिसमें खूब हंसाने वाले पल, अजीबोगरीब स्थितियां और लगातार मनोरंजन देखने को मिलेगा।

रोहित राज और भुवन बाम द्वारा निर्मित, इस सीरज का दूसरा सीजन इस महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। पहले सीजन में क्या दिखाया गया? कहानी 11 करोड़ रुपये के नुकसान से निपटने और परिवार के रिश्तों के नाजुक मोड़ पर है जिसमें टीटू मामा पूरी तरह से उलझे हुए हैं। सीजन 1 भारत में क्रिएटर्स द्वारा की जाने वाली कहानी-बयानी के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ, जिसमें भुवन ने एक ही आपस में जुड़े ब्रह्मांड के भीतर कई किरदारों को जीवंत कर दिया।