एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ओटीटी पर आए दिन कोई न कोई मूवी या सीरीज रिलीज होती रहती है। इनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जिनके किरदार या कहानी हमारे जहन में बस जाते हैं।

आज हम आपको कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की एस ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जोकि उनका ओटीटी डेब्यू भी थी। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्यन और मृणाल ठाकुर की 5 साल पहले रिलीज हुई फिल्म धमाका (Dhamaka) की। इसे नेटफ्लिक्स पर 19 नंवबर 2021 को रिलीज किया गया था।

कार्तिक के लिए था एकदम अलग रोल ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिसमें कार्तिक ने एक टीवी एंकर का रोल निभाया था। यह रोल कार्तिक के करियर के लिए इसलिए खास था क्योंकि उन्होंने अपनी 'चॉकलेटी बॉय' और कॉमेडी इमेज से बिल्कुल अलग एक गंभीर और ग्रे-शेड किरदार को निभाया था।

राम माधवानी के निर्देशन में बनी और रॉनी स्क्रूवाला, अमिता माधवानी और राम माधवानी द्वारा निर्मित ‘धमाका' को शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। महामारी के दौरान फिल्म की महज 10 दिनों में पूरी हुई शूटिंग ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

एक्टर ने ली थी मोटी फीस कपिल शर्मा के शो पर आए कार्तिक आर्यन ने खुद ये बात कुबूल की थी। इसके अलावा उन्होंने इसके लिए मोटी रकम भी ली थी। आप की अदालत में आए कपिल शर्मा ने स्वीकार किया था कि धमाका के लिए उन्होंने 20 करोड़ रुपये चार्ज किए थे।