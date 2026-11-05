Jailer 2: मोहनलाल से लेकर ऋतिक रोशन तक...'जेलर 2' के ओटीटी रिलीज में मिलेंगे ये 4 बड़े सरप्राइज!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत की 'जेलर 2' (Jailer 2) सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हो रही है। फैंस के लिए इसमें भी एक सरप्राइज एंगल जुड़ा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के डिजिटल वर्जन में लगभग 30 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज शामिल की जा सकती है जिसे थिएट्रिकल वर्जन से हटा दिया गया था। इसमें मोहनलाल, विजय सेतुपति और अन्य बड़े सितारों वाले सीन वापस आ सकते हैं।

हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने अभी तक इस 'एक्सटेंडेड कट' की पुष्टि नहीं की है। नई फुटेज में क्या-क्या होगा शामिल? इस अतिरिक्त फुटेज में वे सीन शामिल हो सकते हैं जिन्हें सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म से हटा दिया गया था। 'द इकोनॉमिक टाइम्स' के मुताबिक, डिजिटल वर्जन में मोहनलाल, विजय सेतुपति, ऋतिक रोशन और कॉमेडियन संथानम वाले हिस्से शामिल हो सकते हैं।

फिल्म की शूटिंग पूरी होने के वीडियो में संथानम के दिखने से लोगों में उत्सुकता जगी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि थिएटर में रिलीज हुए वर्जन से उनके सीन गायब थे। मोहनलाल का स्क्रीन टाइम कम होने से भी कुछ प्रशंसक निराश हुए, जबकि विजय सेतुपति के हिस्सों को भी छोटा कर दिया गया था।

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी मूवी? खबरों के अनुसार, इसमें 30 मिनट का अतिरिक्त फुटेज शामिल हो सकता है, जिससे दर्शकों को नेल्सन दिलीपकुमार की इस एक्शन एंटरटेनर फिल्म का एक लंबा वर्जन देखने को मिल सकता है। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि कौन से सीन वापस जोड़े जाएंगे या क्या निर्देशक ने इस एक्सटेंडेड एडिशन को मंजूरी दी है?