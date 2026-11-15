थिएटर्स के बाद OTT पर भी 'धुरंधर' निकली एक्शन-कॉमेडी, ट्रेंडिंग में नंबर-1 बनी ये नई ब्लॉकबस्टर फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद हाल ही में इस साल की एक बड़ी फिल्म को ओटीटी पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। ओटीटी पर आते ही इस मूवी ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है और फिलहाल वह मूवी ट्रेंडिंग में टॉपर बनी हुई है।

बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली वह फिल्म ओटीटी पर सफलता का नया अध्याय लिखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बात की जा रही है।

ओटीटी पर नंबर-1 पर बनी ये नई फिल्म थिएटर्स रिलीज के करीब 1 महीने के अंतराल के बाद साउथ फिल्मों को ओटीटी पर स्ट्रीम कर दिया जाता है। इस लेख में जिस मूवी के बारे में चर्चा हो रही है, वह भी तमिल सिनेमा से नाता रखती है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत लीड रोल में मौजूद हैं और बीते महीने दशहरे के अवसर पर इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) के बारे में की जा रही है।