थिएटर्स में महाफ्लॉप फिल्म के लिए OTT बना वरदान, Netflix पर क्राइम थ्रिलर का कब्जा; नंबर 1 पर कर रही है ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ओटीटी ने जहां एंटरटेनमेंट को घर-घर तक पहुंचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन फिल्मों को अच्छी कहानी के बावजूद लोग थिएटर्स में नहीं देख रहे हैं, उनके लिए OTT प्लेटफॉर्म एक वरदान बनकर उभरा है।

ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि सिनेमाघरों में फ्लॉप हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमा लिया है। कौन सी है वो फिल्म जो सबको पछाड़कर बनी नंबर वन, चलिए बताते हैं।

फ्लॉप फिल्म का OTT पर हुआ बेड़ा पार

जिस महाफ्लॉप फिल्म ने ओटीटी पर आते ही नंबर वन की पोजिशन हथियाई है, वह करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की क्राइम और सस्पेंस से भरपूर फिल्म दायरा है। 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म बीते दिन शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई थी। स्ट्रीमिंग के साथ ही दायरा (Daayra) ने सभी फिल्मों को पछाड़कर मूवी कैटेगरी में नंबर वन की पोजिशन हथिया ली।

बॉक्स ऑफिस पर की थी इतनी कमाई करीना कपूर खान स्टारर फिल्म दायरा के निर्देशन की कमान मेघना गुलजार ने संभाली थी। मूवी का बजट लगभग 50 से 55 करोड़ का था, लेकिन यह फिल्म लाइफटाइम सिर्फ 8.36 करोड़ का ही बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर पाई और साल 2026 की डिजास्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई है।