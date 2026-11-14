Netflix पर आते ही चमकी डिजास्टर फिल्म की किस्मत, टॉप 10 में ट्रेंड कर रही पीरियड ड्रामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां नई फिल्में तो रिलीज होती ही हैं बल्कि थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में भी चार से पांच हफ्तों की विंडो के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे देती है। इसी के चलते कई बार थिएटर में फ्लॉप होने वाली फिल्मों को भी एक नया जीवन मिल जाता है।

ओटीटी पर आते ही चमकी फिल्म की किस्मत एक ऐसी ही फिल्म हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर तो डिजास्टर रही लेकिन अब ओटीटी पर आते ही इसकी किस्मत चमक गई है। जिस फिल्म की बात की जा रही है वह है विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड ड्रामा रणबाली (Ranabaali)।

थिएट्रिकल रन पूरा करने के बाद फिल्म ने नेटफ्लिक्स (Netflix) पर दस्तक दी और आते ही यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर छा गई है। फिल्म 13 नवंबर को स्ट्रीम हुई और इस वक्त यह टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।