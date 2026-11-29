एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा की बायोपिक ड्रामा फिल्म हनुमान अंश ने सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक कामयाबी का अनोखा इतिहास लिखा। अब ये फिल्म लंबे समय के इंतजार के बाद ओटीटी पर रिलीज की गई है। ओटीटी पर आते ही हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की डिमांड काफी तेजी से बढ़ गई है।

आलम ये है कि ऑनलाइन ये धार्मिक कहानी वाली फिल्म जमकर धूम मचा रही है और ट्रेडिंग में छाई हुई है। इसी वजह से हनुमान अंश को एक नई सफलता भी मिल गई है। हनुमान अंश ने ओटीटी पर डाला डेरा बीते 27 नवंबर को फिल्म हनुमान अंश को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (SonyLiv) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। मालूम हो कि अगस्त के महीने में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हनुमान अंश की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में काफी लंबा समय लगा और अब इसका फल भी फिल्म को मिल रहा। क्योंकि सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिलहाल अगर नंबर-1 ट्रेंडिंग फिल्म के बारे में बात की जाए तो उसमें हनुमान अंश का नाम काबिज है।

इस तरह से अब हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ ओटीटी पर भी अपनी धाक जमाई है और शानदार कहानी के दम पर ऑडियंस की दिल जीत लिया है। फिल्म की निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है और अभिनेता सोभिनव सत्या ने हनुमान अंश में नीम करोली बाबा की अहम भूमिका को अदा किया है। मालूम हो कि फिल्म ने करीब तीन महीने तक सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक अपनी धाक जमाकर रखी थी।

आपको बता दें कि हनुमान अंश की अपार सफलता के बाद आने वाले समय में मेकर्स इसका सीक्वल लेकर आएंगे, जिसका एलान आधिकारिक तौर पर भी हो चुका है। इसके अलावा हनुमान अंश के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी पार्ट-2 की जानकारी दी गई है।