कोर्ट-रूम ड्रामा ने Netflix पर जमा लिया कब्जा, ओटीटी पर आते ही नंबर-1 बनी साउथ फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में जहां एक तरफ सिनेमाघरों में कई नई फिल्मों को रिलीज किया गया, वहीं दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर कई फिल्म भी ऑनलाइन स्ट्रीम हुई हैं। उनमें से एक फिल्म पिछले एक हफ्ते से नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच बनी हुई है और नंबर-1 के पायदान पर ट्रेंड कर रही है।

आइए इस लेख में जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में बात की जा रही है, जो एक कोर्ट-रूम ड्रामा के तौर पर दर्शकों की फेवरेट बन गई है। नेटफ्लिक्स पर छाई ये फिल्म जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह साउथ सिनेमा से नाता रखती है। इस मूवी को बीते 15 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है और तब से लेकर अब तक 2 घंटे 2 मिनट की ये फिल्म ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 के स्थान पर ट्रेंड कर रही है। आपको बता दें कि यहां बात तमिल फिल्म 'एन्ना विलाई' (Enna Vilai) के बारे में की जा रही है।

लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है, जब पुलिस उस मछुआरे को ही चोर समझ लेती है और इसी मामले लेकर अदालत में केस चलता है। इसी के इर्द-गिर्द एन्ना विलाई की पूरी कहानी घूमती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एन्ना विलाई एक मस्ट वॉच थ्रिलर है। जो लोग कोर्ट-रूम ड्रामा देखना पसंद करते हैं।