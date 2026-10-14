Narnia:The Magician’s Nephew का ट्रेलर आउट, फैंटेसी दुनिया की होगी वापसी; कब रिलीज हो रही फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स (Netflix) ने 13 अक्टूबर, 2026 को अपनी आने वाली फिल्म 'नार्निया: द मैजिशियन्स नेफ्यू' (Narnia: The Magician’s Nephew) का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इससे लोगों को C.S. लुईस की फैंटेसी दुनिया की कहानी दिखाई जाएगी।

नेटफ्लिक्स के यूजर्स लंबे समय से इस मचअवेटेड फिल्म का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ फुटेज को देखकर ही साफ पता चलता है कि नेटफ्लिक्स एक बड़े इवेंट-मूवी के पैमाने पर इसकी ओरिजिन-स्टोरी को अडैप्ट करने की कोशिश कर रहा है।

ग्रेटा गेरविग हैं फिल्म के निर्देशक इसका निर्देशन ग्रेटा गेरविग (Greta Gerwig) ने किया है जिन्हें बार्बी (Barbie), लिटिल वुमेन (Little Women) और लेडी बर्ड (Lady Bird) जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म की कहानी C.S. लुईस की बच्चों की मशहूर किताब सीरीज 'द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया' पर आधारित है। यह कहानी दो बच्चों, डिगोरी और पॉली की है। ये दोनों ही सबसे पहले 'वुड बिटवीन द वर्ल्ड्स' (यानी नार्निया) की खोज करते हैं।

ट्रेलर में क्या कुछ है नया? लेड जेपेलिन के गाने 'स्टेयरवे टू हेवन' की धुन पर बने इस शानदार ट्रेलर की शुरुआत डैनियल क्रेग के किरदार एंड्रयू केटरली (जो कहानी का मुख्य जादूगर है) की इस बात से होती है कि "कभी-कभी एक कहानी ही बाकी सभी कहानियों की शुरुआत होती है।"