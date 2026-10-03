बर्थडे से एक दिन पहले एक्ट्रेस Mary Louise Weller का निधन, 'एनिमल हाउस' से रातोंरात बन गई थीं स्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत की जानी-मानी अदाकारा मैरी लुईस वेलर (Mary Louise Weller) अब इस दुनिया में नहीं रहीं। जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले ही उनका निधन हो गया।

'एनिमल हाउस' में 'मैंडी' की भूमिका निभाकर मशहूर हुईं मैरी लुईस वेलर का 1 अक्टूबर 2026 को निधन हो गया। द हॉलीवुड रिपोर्टर की मानें तो वह कुछ समय से बीमार थीं।

जन्मदिन से 1 दिन पहले ली आखिरी सांस

मैरी लुईस वेलर के पार्टनर माइकल रॉय कर्टिस ने उनके निधन की पुष्टि की। एक्ट्रेस ने अपने 80वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 2 अक्टूबर को एक्ट्रेस अपना 80वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली थीं।

मैरी लुईस वेलर का एक दशक का करियर मैरी लुईस वेलर हॉलीवुड का मशहूर चेहरा थीं। जब-जब वह पर्दे पर आतीं तो ऑडियंस की नजरें नहीं हटती थीं। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और टीवी शोज के जरिए भी दर्शकों के दिलों पर राज किया। उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 'नेशनल लैम्पून्स एनिमल हाउस' और 'फोर्स्ड वेंजेंस' से मिली थी।