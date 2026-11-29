एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार को एक ऐसी फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसका इंतजार फैंस काफी दिनों से कर रहे थे। सिनेमा जगत की सबसे सफल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली इस मूवी ने ओटीटी पर आते ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है।

आलम ये है कि जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात हो रही है, वह नेटफ्लिक्स (Netflix) पर नंबर-1 के सिंहासन को अपने कब्जे में लिए हुए बैठी है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है।

नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 बनी फिल्म जिस फिल्म की चर्चा फिलहाल हो रही है, उसे बीते शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर थिएटर्स रिलीज के करीब 2 महीने बाद ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। नेटफ्लिक्स की तरफ से इस फिल्म के डिजिटल राइट्स की डील बहुत पहले ही कर ली गई थी और इस आधार पर अब ये फिल्म इस प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है। आपके सब्र खत्म करते हुए बतातें कि यहां बात फिल्म दृश्यम 3 (Drishyam 3) के बारे में की जा रही है।

यही कारण है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आकर दृश्यम 3 ने नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया है। इस मामले में अजय देवगन की इस सस्पेंस थ्रिलर ने साउथ हॉरर थ्रिलर 418 को पछाड़कर अपनी धाक जमाई है। फिलहाल दृश्यम 3 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धड़ल्ले से देखा जा रहा है।