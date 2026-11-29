एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने अपने उपन्यास 'मुसाफिर कैफे' पर आधारित नेटफ्लिक्स सीरीज में किए गए क्रिएटिव बदलावों पर बात की और इस बारे में भी बताया कि आखिर सीरीज के पहले सीजन की एंडिंग उनकी नॉवेल से अलग क्यों हुई?

किताब से अलग है सीरीज की एंडिंग इस सीरीज का पहला सीजन इस बात का खुलासा किए बिना खत्म होता है कि चंदर, सुधा और प्रीति में से किसे चुनता है। किताब में इस लव ट्रायंगल का एक स्पष्ट अंजाम दिया गया है, लेकिन नेटफ्लिक्स (Netflix) की सीरीज में चंदर के रोमांटिक भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं दिखाया गया है।

एक इंटरव्यू में दुबे ने कहा कि किताब पढ़ना और किसी OTT प्लेटफॉर्म पर कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। उनके अनुसार, दर्शकों को हर एपिसोड में कहानी से जुड़े रहना पड़ता है, जिसके लिए मूल कहानी में कुछ क्रिएटिव बदलाव करने पड़ते हैं।

सीरीज का अंत किताब से कैसे अलग है? 'मुसाफिर कैफे' (Musafir Cafe) के पहले सीजन में विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) 'चंदर' के किरदार में हैं, वेदिका पिंटो (Vedika Pinto) 'सुधा' के रूप में और महिमा मकवाना (Mahima Makwana) 'प्रीति' के रूप में नजर आती हैं। कई सालों की दूरी के बाद, सुधा वापस चंदर की जिंदगी में आती है, जिससे चंदर के मन में दबी पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठती हैं।

हालांकि, चंदर ने प्रीति के साथ भी अपनी एक जिंदगी बसा ली है। कहानी तब उलझ जाती है जब प्रीति को चंदर की जैकेट में एक डायमंड रिंग मिलती है और वह सोच बैठती है कि चंदर उसे प्रपोज करने वाला है। सुधा की वापसी और चंदर की उलझी हुई भावनाओं के कारण, सीरीज में एक 'लव ट्राएंगल' (प्रेम त्रिकोण) बन जाता है, जिसका अंत खुला छोड़ दिया गया है।