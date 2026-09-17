Vikrant Massey असल जिंदगी में भी ला रहे हैं 'मुसाफिर कैफे' का एहसास, हिमाचल और उत्तराखंड में खुलेंगे 2 नए कैफे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बेहद टैलेंटेड और नेशनल अवॉर्ड अपने नाम कर चुके एक्टर विक्रांत मैसी, 'मुसाफिर कैफ़े' के सक्सेस को एन्जॉय करने के बाद भी इससे बाहर निकलने के मूड में नहीं हैं।

दरअसल, मिल रही खबर की माने तो एक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो नए 'मुसाफिर कैफे' खोल रहे हैं, जिससे इस शो का सफर ऑफ स्क्रीन भी चलने वाला है। बता दें कि विक्रांत इस शो से बतौर एक्टर ही नहीं बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस, 'होममेड स्टोरीज' के जरिये जुड़े हुए हैं।

पहाड़ी क्षेत्र में विक्रांत की नई पारी एक करीबी सूत्र के मुताबिक, "विक्रांत मैसी एक हिमाचल प्रदेश में और दूसरा उत्तराखंड में 'मुसाफिर कैफे' नाम से दो कैफ़े खोलने जा रहे हैं। इन दोनों जगहों पर निर्माण का काम पहले से ही शुरू कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कैफ़े को बिलकुल शो वाले कैफे की तरह ही डिजाइन किया जा रहा है, साथ ही साथ इसमें आर्टिस्ट के रहने के लिए लगभग 20 कमरे भी शामिल होंगे।

यह कैफ़े शो की सेटिंग और चंदर के सफर का एक अहम हिस्सा है, और यही वह वजह है शायद जिससे यह शो असल जिंदगी में मौजूद जगहों में शामिल होकर अपने सफर को आगे बढ़ा रहा है। क्या होगी खासियत आने वाले समय में शुरू हो रहे यह दो कैफे 'मुसाफिर कैफे' के माहौल और उसके इमोशंस को फिर से सभी के साथ जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहीं, इनमे बनने वाले आर्टिस्ट रेजिडेंसी स्पेस दुनिया भर से वहां आने वाले कलाकारों को रहने के साथ काम करने के लिए भी एक अच्छा मौहाल देंगे।