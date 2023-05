Avatar The Way Of Water OTT Release Date: हिंदी में आ रही है 'अवतार 2', इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

Avatar The Way Of Water OTT Release Date अवातर द वे ऑफ वॉटर दुनिया की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। जेम्स कैमरून निर्मित-निर्देशित फिल्म का पहला भाग अवतार 2009 में रिलीज हुआ था जो दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है।