Upcoming OTT Movies: 'किल' और 'कल्कि' से संजय-रवीना की 'घुड़चढ़ी' तक, पेश है अगस्त की पूरी लिस्ट

प्लेटफॉर्म: जिओ सिनेमा

फिर आयी हसीन दिलरुबा

जयप्रद देसाई निर्देशित फिल्म 2021 में आई हसीन दिलरुबा का सीक्वल है। विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू अपने पुराने किरदारों में दिखेंगे, जबकि सनी कौशल इसमें नई एंट्री हैं।

रिलीज डेट: 9 अगस्त

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

द डिलीवरेंस

ली डैनियल्स निर्देशित यह अमेरिकी सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है। एंड्रा डे, ग्लेन क्लोज मुख्य भूमिकाओं में हैं।

रिलीज डेट: 30 अगस्त

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

सिनेमाघरों के बाद OTT पर आने वाली फिल्में

ड्यून पार्ट-2

यह एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन डेनिस विलेनुवे ने किया है। 2021 में आई ड्यून की सीक्वल इसी साल मार्च में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। टिमोथी शैलमैट और जेनडाया मुख्य भूमिकाओं में हैं।

रिलीज डेट: 1 अगस्त

प्लेटफॉर्म: जिओ सिनेमा

किंगडम ऑफ प्लैनेट ऑफ द एप्स

यह प्लैनेट ऑफ एप्स रीबूट फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है, जबकि कुल मिलाकर दसवीं फिल्म है। वेस बॉल निर्देशित फिल्म मई में थिएटर्स में आई थी। यह अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी देखी जा सकती है।

रिलीज डेट: 2 अगस्त

प्लेटफॉर्म: डिज्नी प्लस हॉटस्टार

स्लीपिंग डॉग्स

एडम कूपर निर्देशित फिल्म मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में रसल क्रो रॉय फ्रीमैन नाम के रिटायर्ड जासूस के किरदार में हैं, जिसकी यादाश्त धोखा दे रही है। इस हालस में वो दशक पहले हुए मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिल्म में कैरन जिलन और टॉमी फ्लेनागन अहम किरदारों में हैं।

रिलीज डेट: 2 अगस्त

प्लेटफॉर्म: लायंसगेट प्ले

टैरो

यह अमेरिकी सुपरनेचुलर हॉरर फिल्म है, जो मई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। स्पेंसर कोहेन निर्देशित फिल्म की कहानी कुछ कॉलेज दोस्तों पर आधारित है, जो एक टैरो डेक को यूज करने के बाद बारी-बारी से मर रहे हैं।

रिलीज डेट: 3 अगस्त

प्लेटफॉर्म: जिओ सिनेमा

टर्बो

व्यासाख निर्देशित यह मलयालम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ममूटी ने लीड रोल निभाया है। यह एक्शन कॉमेडी फिल्म है।

रिलीज डेट: 9 अगस्त

प्लेटफॉर्म: सोनीलिव

द रेकिन

2022 की हॉरर एक्शन फिल्म में एलिसिया सिल्वरस्टोन और जेम्स टपर ने लीड रोल निभाये हैं। कड़वी यादों से उबरने के लिए पति-पत्नी छुट्टी मनाने एक बीच पर जाते हैं, जहां तूफान की वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं।

रिलीज डेट: 16 अगस्त

प्लेटफॉर्म: लायंसगेट प्ले

कल्कि

नाग अश्विन निर्देशित कल्कि जून में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस साल की अभी तक सबसे कामयाब फिल्म बन गई है। तेलुगु फिल्म हिंदी में भी बड़े पैमाने पर रिलीज हुई थी। इस फ्यूचरिस्टिक साइ-फाइ थ्रिलर फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।

रिलीज डेट: 23 अगस्त

प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो

इन द लैंड ऑफ सैंट्स एंड सिनर्स

(In The Land Of Saints and Sinners)

लियाम नीसन स्टारर फिल्म में एक किलर फिनबर मर्फी की कहानी दिखाई गई है।

रिलीज डेट: 23 अगस्त

प्लेटफॉर्म: लायंसगेट प्ले

किल

करण जौहर निर्मित यह एक्शन फिल्म है, जिसमें जबरदस्त वायोलेंस दिखाई गई है। इस फिल्म से लक्ष्य लालवानी ने डेब्यू किया था। तान्या मानिकतला फीमेल लीड रोल में थीं, जबकि राघव जुयाल ने नेगेटिव किरदार प्ले किया था।

रिलीज डेट: 30 अगस्त

प्लेटफॉर्म: डिज्नी प्लस हॉटस्टार