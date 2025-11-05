240 करोड़ कमाकर 10 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म के एक्टर को क्यों हुई थी जेल, 2024 की थी ब्लॉकबस्टर
कई फिल्में ऐसी होती हैं, जिनका बजट भले ही छोटा हो, लेकिन उनकी कहानियां इतनी पावरफुल होती हैं कि दर्शक खुद ब खुद थिएटर की तरफ खिंचे चले आते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो महज 20 करोड़ में बनी थी, लेकिन फिल्म की कमाई 240 करोड़ से ज्यादा की हुई थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियल लाइफ घटनाओं से प्रेरित कहानियों से दर्शक काफी रिलेट करते हैं। एक ऐसी ही फिल्म बीते साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। उस फिल्म का स्क्रीनप्ले इतना इंगेजिंग था कि 20 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने इंडिया में 140 करोड़ और वर्ल्डवाइड 240 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया था।
फिल्म को अलग-अलग कैटेगरी में 10 अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि, मुसीबतों के बाद तब घिरे जब मूवी के लीड एक्टर को जेल की हवा खानी पड़ी। कौन सी थी ये फिल्म जिसे IMDB ने भी दी है टॉप की रेटिंग, नीचे पढ़ें विस्तार से इसकी कहानी:
असल घटना से इंस्पायर थी फिल्म की कहानी
बीते साल आई ये फिल्म कौन सी है, इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कहानी जान लेते हैं। मूवी की स्टोरी 11 दोस्तों की है, जो 2006 में तमिलनाडु के कोडईकनाल में वेकेशन मनाने जाते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त सुभाष गुना गुफाओं में फंस जाता हैं। उस गुफा को 'डेविल्स किचन' भी कहा जाता है, क्योंकि वहां जो भी जाता है, वहां से नहीं लौटता। फिल्म की कहानी सत्य घटना से प्रेरित है और मूवी का टाइटल था 'मंजुमल ब्वॉयज'।
22 फरवरी 2024 को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। ये एक मलयालम भाषा में बनी फिल्म है, जिसका निर्देशन चिदम्बरम ने किया है। फिल्म को इस साल केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट स्क्रीनप्ले से लेकर बेस्ट डायरेक्टर सहित अलग-अलग कैटेगरी में 10 अवॉर्ड्स मिले हैं। 240 करोड़ कमाने वाली मूवी आखिर क्यों विवादों में घिरी, नीचे पढ़ें:
इस कारण एक्टर पहुंच गया था जेल
न्यूज पोर्टल msn की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मंजुमल ब्वॉयज' को 2024 में जितनी बड़ी सफलता मिली, उतना ही बड़ा फिल्म को लेकर विवाद भी गहराया। फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सौबिन शाहिर और उनकी टीम के को-प्रोड्यूसर के खिलाफ सिराज वलायिथिरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने ये दावा किया था कि वह फिल्म के इन्वेस्टर्स में से एक थे। सिराज का आरोप था कि उन्हें 7 करोड़ रुपए इस मलयालम फिल्म पर लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब मूवी को रिलीज के बाद फायदा मिला, तो सौबिन ने उनका प्रॉफिट देने से इनकार कर दिया।
सौबिन के साथ-साथ उनके पिता बाबू शाहिर, निर्माता शॉन एंटनी और सभी पार्टनर का नाम दर्ज की गई शिकायत में शामिल था। फाइनेनशियल फ्रॉड के चार्ज में सौबिन को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में वह बेल पर बाहर आ गए थे, ये मामला अब भी कोर्ट में है।
इस ओटीटी पर मौजूद है मंजुमल ब्वॉयज
समीक्षकों से पॉजिटिव रिस्पांस पाने वाली 'मंजुमल ब्वॉयज' अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आप इसे जाकर जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर देख सकते हैं। 2 घंटे 14 मिनट की इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है।
