Chandramukhi 2: दो महीने की मेहनत से MM Keeravani ने तैयार किया फिल्म का संगीत, Kangana Ranaut ने दिया रिएक्शन

Chandramukhi 2 एमएम कीरावनी को इस साल फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू... गाने के लिए बेस्ट ओरिजनल सांग का आस्कर पुरस्कार मिला था। कंगना की आगामी फिल्म चंद्रमुखी 2 के संगीत की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में है। यह साल 2005 में प्रदर्शित तमिल हारर कामेडी फिल्म चंद्रमुखी की सीक्वल है। यह फिल्म लगभग बनकर तैयार है जिसे रविवार की रात एमएम कीरावनी ने देखा।

दो महीने की मेहनत से एमएम कीरावनी ने तैयार किया चंद्रमुखी 2 का संगीत।

