Varun Sood को भी मिला नया प्यार, बिग बॉस 10 की इस कंटेस्टेंट को कर रहे हैं डेट

Varun Sood Dating Nitibha Kaul साल 2022 में दिव्या अग्रवाल ने एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर वरुण सूद संग अपने ब्रेकअप की घोषणा की थी। कई बार इन दोनों से ही ब्रेकअप की वजह पूछी गई लेकिन किसी ने भी खुलकर इस बारे में बात करना पसंद नहीं किया। वहीं अब वरुण की लाइफ में भी नया प्यार का फूल खिला है।

Varun Sood Dating Nitibha Kaul Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights साल 2022 में दिव्या अग्रवाल से हुआ था ब्रेकअप एक साल बाद एक्टर को मिला नया प्यार इंस्टाग्राम पर किया रिलेशनशिप का खुलासा

नई दिल्ली, जेएनएन। Varun Sood Dating Nitibha Kaul: टीवी का मोस्ट फेवरेट कपल दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद ने सालों तक एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि साल 2022 में दिव्या अग्रवाल ने एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर ब्रेकअप की घोषणा की थी। कई बार इन दोनों से ही ब्रेकअप की वजह पूछी गई, लेकिन किसी ने भी खुलकर इस बारे में बात करना पसंद नहीं किया। वरुण से अलग होने के कुछ ही महीनों में एक्ट्रेस ने अपने नए रिलेशनशिप का खुलासा किया। वहीं अब कयास लगाए जा रहे है कि वरुण की लाइफ में भी नया प्यार का फूल खिला है। ऐसा हम नहीं बल्कि उनके द्वारा शेयर की गई वीडियो बता रही हैं। वरुण सूद को मिला नया प्यार दिव्या से ब्रेकअप के साल भर बाद वरुण को भी अब एक फिर प्यार हो गया है। जानकारी के मुताबिक वरुण अब नितिभा कौल के साथ रिलेशनशिप में हैं और कपल ने एक क्यूट रील शेयर करते हुए अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है। दोनों ने तुम क्या मिले गाने पर रील शेयर की है। इसमें दोनों तुम क्या मिले गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। View this post on Instagram A post shared by Nitibha Kaul (@nitibhakaul) फैंस दे रहे हैं बधाई इस वीडियो पर अब वरुण के चाहने वाले उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, शुभकामनाएं। आप दोनों की जोड़ी शानदार है। किसी की नजर न लगे। वहीं दूसरे ने लिखा, मैं इस जोड़ी के लिए दुआ कर रहा हूं। तीसरे ने लिखा, चुडेल दिव्या से बहुत प्यारी है। कौन हैं नितिभा कौल? बता दें, नितिभा कौल यूट्यूबर और एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बिग बॉस 10 में हिस्सा लिया था और वह कुछ म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं। नितिभा तब गूगल इंडिया में नौकरी करती थीं। 'बिग बॉस' से मिली पॉपुलैरिटी ने उन्हें स्टार बना दिया है। नितिभा कौल एक्स-मिस इंडिया दिल्‍ली फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। वह टेडएक्स स्‍पीकर हैं। एमटीवी पर शो होस्ट भी कर चुकी हैं, लेकिन अब शो के पांच साल बाद नितिभा ने अपना पूरा वक्त सोशल मीडिया को दे दिया है। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

Edited By: Aditi Yadav