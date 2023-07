Tejasswi Prakash ने करण कुंद्रा संग वेडिंग प्लान्स पर किया खुलासा, कहा- वह काफी समझदार पार्टनर हैं

Tejasswi Prakash नागिन एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। करण कुंद्रा के साथ उनकी जोड़ी फैंस को खासा भाती है। वह उन्हें एक दूसरे का हमसफर बनते देखना चाहते हैं। तेजस्वी प्रकाश ने भी फैंस के इस सवाल पर पूर्णविराम लगाकर बता दिया कि करण और उनके शादी को लेकर क्या प्लान हैं।

File Photo of Tejasswi Prakash and Karan Kundrra

HighLights तेजस्वी प्रकाश हैं टेलीविजन इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने 'बिग बॉस 15' के बाद से एक दूसरे को डेट करना किया शुरू तेजस्वी बताया क्या है करण संग उनकी शादी का प्लान

नई दिल्ली, जेएनएन। करण कुंद्रा (Karan Kundra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कपल में से एक हैं। फैंस को उनकी जोड़ी पसंद है, और उन्हें इंतजार है तो बस इस बात का कि कब दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। हाल ही में तेजस्वी ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने करण के साथ अपने वेडिंग प्लान्स पर बात की। करण से शादी का क्या है प्लान? तेजस्वी और करण के कपल को प्यार से फैंस 'तेजरन' कहकर बुलाते हैं। ऑनस्क्रीन हो या ऑफस्क्रीन, इनकी जोड़ी जहां भी जाती हैं, वहां इन्हें प्यार ही प्यार मिलता है। तेजस्वी और करण को एक दूसरे को डेट किए तकरीबन दो साल का समय बीत चुका है। फैंस अक्सर इनकी शादी के बारे में पूछते हैं। हॉटरफ्लाई नाम के यूट्यूब पोर्टल को दिए इंटरव्यू में तेजस्वी ने बताया कि करण ने कभी भी उन पर शादी का प्रेशर नहीं डाला है। 'काफी समझदार पार्टनर हैं करण' 'नागिन' एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने कहा ''करण और मुझसे अक्सर हमारी शादी से जुड़ा सवाल पूछा जाता है। मैं खुश हूं कि करण अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हैं, और वह इस बात को समझते हैं कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, इसलिए उन्हें शादी की जल्दी नहीं है। वह शादी के लिए तब तैयार होंगे, जब वह तैयार हो जाएंगी।'' गौरतलब है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की मुलाकात 'बिग बॉस 15' में हुई थी। दोनों के बीच यहां दोस्ती हुई, जो कि धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। इस रियलिटी शो के बाद से ही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 'सम्मान पर कही ये बात' इसी इंटरव्यू में तेजस्वी ने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने जैसी बातों पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो। इसी चक्कर में कितने लोग इस बात का गलत फायदा उठाते हैं। मेरे घर में अगर मेरे पापा गलत हैं, तो मम्मी उनसे इस बारे में बात करती हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी जेनरेशन को यह नहीं सिखाएंगी। बल्कि उन्हें सिखाएंगी कि अगर कुछ गलत है, तो उस पर बात करो।

Edited By: Karishma Lalwani