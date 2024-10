'दो मिनट में भूत बना दूंगा', Bigg Boss 18 में बीजेपी नेता Tajinder Pal Bagga को खुलेआम मिली धमकी, बचा बवाल

'बिग बॉस 18' का प्रोमो सामने आया है। इसमें तजिंदर और रजत एक दूसरे से बात करते हुए देखे जा सकते हैं। दोनों के बीच पुरानी बाइक कंट्रोवर्सी को लेकर बहस छिड़ गई। दरअसल, कुछ वक्त पहले रजत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया कि उनकी गाड़ी से एक बाइक को टक्कर लग गई। उस बाइक वाले से उसका हालचाल पूछने की बजाय रजत वहां से भाग निकले।

pic.twitter.com/pi6z6WLa2D #RajatDalal vs Bagga fighting.. Bagga - tune bande ko mara gira diya... pure desh me to vahi chala . Rajat - do min me bhoot bana dunga , bagga pagal hai.. gate na hota to ye vo krdeta etc. #BiggBoss #Biggboss18