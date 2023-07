Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'बापूजी' ने रॉयल एनफील्ड संग दिया पोज, लोग बोले- जेठालाल को तो बिठा लो

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले दिनों विवादों में घिरा रहा। वहीं सबसे बड़ा धमाका मिसेज सोढ़ी यानी जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने यह कह कर किया कि असित मोदी और टीम के दो लोगों ने उनका शोषण किया है। जेनिफर ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Bapuji amit bhatt, amit bhatt Royal Enfield

Edited By: Ruchi Vajpayee